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Видеообзор неожиданного поражения Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Майами

Видеообзор неожиданного поражения Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Майами
Аудио-версия:
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

В четвертьфинальном матче Соболенко (2) сенсационно проиграла 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Кырсти семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA

За выход в финал престижных соревнований в Майами Кырстя сразится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 15) — Екатерина Александрова (Россия, 18).

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