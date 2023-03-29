Видеообзор неожиданного поражения Арины Соболенко в четвертьфинале турнира в Майами

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
В четвертьфинальном матче Соболенко (2) сенсационно проиграла 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Соболенко семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Кырсти семь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видеообзор данного матча.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA
За выход в финал престижных соревнований в Майами Кырстя сразится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 15) — Екатерина Александрова (Россия, 18).
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