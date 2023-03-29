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Украинка Марта Костюк: весь год мы боролись за то, чтобы исключить россиян из тенниса

Украинка Марта Костюк: весь год мы боролись за то, чтобы исключить россиян из тенниса
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38-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк в очередной раз выступила за отстранение россиян от международных соревнований.

«Уже много было сказано, но я бы хотела добавить от себя: мы в течение последнего года боролись за то, чтобы исключить россиян и белорусов из нашего вида спорта, просто не освещали это в медиаполе. Но, к сожалению, мы не являемся независимыми игроками. Мы работаем на WTA и ATP, у нас в распоряжении не так много полномочий для того, чтобы вносить изменения.

К примеру, мы не можем в знак протеста бойкотировать соревнования, так как у нас рейтинговая система. Если я не буду участвовать в турнирах, я упаду в рейтинге и моя карьера будет завершена», — приводит слова Костюк ESPN.

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