Пегула — о Рыбакиной: она и Соболенко — те, кого хочется обыграть прямо сейчас

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящей встрече с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (седьмое место в рейтинге) в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США).
«Я не против сыграть с ней, по крайней мере, судя по прошлым результатам. Очевидно, что с тех пор она повысила свой уровень, так что это будет тяжёлое испытание, особенно после такого матча (четвертьфинал с Анастасией Потаповой. — Прим. «Чемпионата»), просто посмотрите, как много сил я потратила.
Надеюсь, мне хватит времени, чтобы восстановиться. По крайней мере, у меня есть ещё один день. Я думаю, что она и Соболенко — те, кого хочется обыграть прямо сейчас, так что это будет отличное испытание, заслуженное для полуфинала такого турнира», — приводит слова Пегулы Tennis World USA.
Пегула и Рыбакина встречались два раза: оба матча прошли в 2022 году и завершились победой американки.
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