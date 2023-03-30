Селиваненко рассказал, за счёт чего Карену Хачанову впервые удалось обыграть Циципаса

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Карена Хачанова над греком Стефаносом Циципасом в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США).

«Хачанов сыграл очень дисциплинированно, использовал все свои сильные стороны: подавал, отлично играл с задней линии — выиграл самые важные мячи. По ходу турнира было видно, что Циципас не в оптимальной форме, поэтому, конечно, это стало одним из тех факторов, которые помогли Карену выиграть матч. Карен сыграл великолепно.

В любом результате есть два игрока, которые на него влияют, — ты и твой соперник. У Карена со Стефаносом была крайне неудачная серия, а любая серия рано или поздно заканчивается. Карен сыграл в свой лучший теннис, а Стефанос не смог выложиться на 100%. В этот раз Карен оказался сильнее, что закономерно», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.