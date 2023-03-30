Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко рассказал, за счёт чего Карену Хачанову впервые удалось обыграть Циципаса

Селиваненко рассказал, за счёт чего Карену Хачанову впервые удалось обыграть Циципаса
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу Карена Хачанова над греком Стефаносом Циципасом в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США).

«Хачанов сыграл очень дисциплинированно, использовал все свои сильные стороны: подавал, отлично играл с задней линии — выиграл самые важные мячи. По ходу турнира было видно, что Циципас не в оптимальной форме, поэтому, конечно, это стало одним из тех факторов, которые помогли Карену выиграть матч. Карен сыграл великолепно.

В любом результате есть два игрока, которые на него влияют, — ты и твой соперник. У Карена со Стефаносом была крайне неудачная серия, а любая серия рано или поздно заканчивается. Карен сыграл в свой лучший теннис, а Стефанос не смог выложиться на 100%. В этот раз Карен оказался сильнее, что закономерно», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Материалы по теме
Медведев и Хачанов – в шаге от российского полуфинала! Расписание, расклады и сетки Майами
Медведев и Хачанов – в шаге от российского полуфинала! Расписание, расклады и сетки Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023