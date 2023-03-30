Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Майами. На стадии четвертьфинала он уверенно обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 часа 16 минут. За это время Синнер сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету финна два эйса.

За выход в финал турнира Синнер сыграет победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США)

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.