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Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Майами

Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Майами
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира в Майами. На стадии четвертьфинала он уверенно обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 часа 16 минут. За это время Синнер сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. На счету финна два эйса.

За выход в финал турнира Синнер сыграет победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США)

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Майами (м). 1/4 финала
29 марта 2023, среда. 22:10 МСК
Эмиль Руусувуори
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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