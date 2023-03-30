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Кырстя прокомментировала сенсационную победу над Соболенко на турнире в Майами

Кырстя прокомментировала сенсационную победу над Соболенко на турнире в Майами
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74-я ракетка мира, румынка Сорана Кырстя прокомментировала победу над второй ракеткой мира, белорусской Ариной Соболенко.

«Я думаю, что я немного потеряла дар речи. Я вышла, зная, что это будет действительно тяжёлый матч. Арина так сильно бьёт, поэтому я знала, что должна стоять на своём, и я очень, очень доволен своим сегодняшним выступлением.

Наверное, людям нравится вести счёт возрасту, годам, результатам, но я никогда этого не делаю. Я просто занимаюсь своими делами, много работаю, делаю своё дело, верю в свою игру, работаю с моим тренером Томасом Йоханссоном. Мы только начали в декабре, и пока, я думаю, все идёт отлично», — приводит слова Кырсти официальный сайт WTA.

За выход в финал турнира в Майами Кырстя сразится с победительницей матча Петра Квитова (Чехия, 15) — Екатерина Александрова (Россия, 18).

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