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Матчи Алькараса и Александровой в Майами перенесены из-за дождя

Матчи Алькараса и Александровой в Майами перенесены из-за дождя
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Сегодня, 30 марта, в Майами (США) должны были состояться два матча 1/4 финала турнира в мужском и женском виде. Российская теннисистка Екатерина Александрова должна была провести матч с чешкой Петрой Квитовой, а испанец Карлос Алькарас встретиться с американцем Тейлором Фритцем. Оба матча были перенесены из-за дождя.

Таким образом матчи пройдут в другое время. Встреча Александровой и Квитовой начнётся сегодня, в 22:00 мск. А матч между Алькарасом и Фритцем — завтра, 31 марта в 02:00 мск.

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного турнира у мужчин и женщин составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда. У женщин — Ига Свёнтек, обыгравшая Наоми Осаку.

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