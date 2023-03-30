Стало известно время начала матчей Медведева и Хачанова на турнире в Майами

В Майами (США) в рамках очередного игрового дня должны состояться пять матчей 1/4 финала турнира в мужском и женском виде. Во встречах примут участие сразу трое российских игроков: Даниил Медведев, Карен Хачанов и Екатерина Александрова.

Полное расписание игрового дня:

Кристофер Юбэнкс (США) — Даниил Медведев (Россия) — 20:00 мск, 30 марта

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия) — 22:00 мск, 30 марта

Екатерина Александрова (Россия) — Петра Квитова (Чехия) — 22:00 мск, 30 марта

Карлос Алькарас (Испания) — Тейлор Фритц (США) — 02:00 мск, 31 марта

Елена Рыбакина (Казахстан) — Джессика Пегула (США) — 02:00 мск, 31 марта

Турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля. Призовой фонд престижного турнира у мужчин и женщин составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом у мужчин является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда. У женщин — Ига Свёнтек, обыгравшая Наоми Осаку.