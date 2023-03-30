Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей девятого игрового дня
Поделиться
29 марта в Майами (США) состоялся девятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Результаты девятого игрового дня
Сорана Кырстя (Румыния) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:4, 6:4
Результаты восьмого игрового дня доступны здесь.
Арина Соболенко сенсационно покидает розыгрыш турнира.
Соперницей Елены Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира станет Джессика Пегула (США).
Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
Комментарии
- 30 марта 2023
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
06:37
-
05:59
-
04:56
-
04:01
-
01:45
-
01:02
-
00:00
- 29 марта 2023
-
23:53
-
23:42
-
23:12
-
22:58
-
22:57
-
21:59
-
21:44
-
21:34
-
21:34
-
20:49
-
20:20
-
20:18
-
20:07
-
20:02
-
19:47
-
19:37
-
19:30
-
19:19
-
18:51
-
18:48
-
18:44
-
18:31
-
18:20
-
17:56
-
16:28
Партнерский контент