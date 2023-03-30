Майами-2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей девятого игрового дня

29 марта в Майами (США) состоялся девятый игровой день теннисного турнира категории WTA-1000.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Результаты девятого игрового дня

Сорана Кырстя (Румыния) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — 6:4, 6:4

Результаты восьмого игрового дня доступны здесь.

Арина Соболенко сенсационно покидает розыгрыш турнира.

Соперницей Елены Рыбакиной из Казахстана в полуфинале турнира станет Джессика Пегула (США).

Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.