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Майами-2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей десятого игрового дня

Сегодня, 30 марта, в Майами (США) стартует десятый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание десятого игрового дня

Кристофер Юбэнкс (США, 119-я ракетка мира) — Даниил Медведев (Россия, 5-я ракетка мира) — матч начнётся примерно в 20:00 мск.

Франсиско Серундоло (Аргентина, 31-я ракетка мира) — Карен Хачанов (Россия, 16-я ракетка мира) — матч начнётся не раньше 22:00 мск.

Полное расписание доступно здесь.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.