Юбэнкс — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Майами

Сегодня, 30 марта, российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) встретится с американцем Кристофером Юбэнксом в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Игра состоится на центральном корте «Хард Рок Стэдиум» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Кристофером Юбэнксом.

Победитель встречи сыграет в третьем круге с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия). Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас, который по-прежнему участвует в борьбе за нынешний трофей.