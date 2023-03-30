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Юбэнкс — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Майами

Юбэнкс — Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Майами
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Сегодня, 30 марта, российский теннисист Даниил Медведев (пятая ракетка мира) встретится с американцем Кристофером Юбэнксом в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Майами (США). Игра состоится на центральном корте «Хард Рок Стэдиум» на хардовом покрытии и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Даниилом Медведевым и Кристофером Юбэнксом.

Майами (м). 1/4 финала
30 марта 2023, четверг. 20:00 МСК
Кристофер Юбэнкс
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Не начался
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Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Победитель встречи сыграет в третьем круге с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия). Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас, который по-прежнему участвует в борьбе за нынешний трофей.

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