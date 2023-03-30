Соболенко прокомментировала сенсационное поражение 74-й ракетке мира на турнире в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2 WTA) прокомментировала сенсационное поражение от Сораны Кырсти (74) в четвертьфинале турнира в Майами. Соболенко призналась, что ей было тяжело справляться с окружающими условиями.

«Это была моя первая встреча с Сораной. Я дала ей много возможностей, и она воспользовалась ими. Она сегодня просто лучше играла, чем я. Это определённо был не самый лучший мой матч. Мне приходилось бороться с условиями, с жарой. Мячи летали слишком сильно, и у меня не получалось их контролировать. Я старалась изо всех сил до последнего розыгрыша. К сожалению, я не смогла приспособиться к этим условиям. В следующий раз буду стараться лучше», — приводит слова Арины Соболенко интернет-портал ASAP Sports.