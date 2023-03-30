«Молодое пламя». Анастасия Потапова опубликовала красивое фото в честь своего дня рождения

26-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях красивое фото с пляжа в честь своего дня рождения. Сегодня, 30 марта, россиянке исполнилось 22 года.
«Сегодня 22. Молодое пламя», — подписала фото Потапова.
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
Ранее Потапова дошла до четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Майами (США), где в упорной борьбе проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле со счётом 6:4, 3:6, 5:7. Отметим, что Джессика второй турнир подряд оказывается сильнее россиянки. В Индиан-Уэллсе американка обыграла Потапову со счётом 3:6, 6:4, 7:5 в третьем круге соревнований.
Юная Потапова — чемпионка двух турниров на уровне WTA (2022, 2023) в одиночном разряде, победительница юниорского Уимблдона-2016.
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