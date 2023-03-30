Карен Хачанов – Франсиско Серундоло: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Майами

Сегодня, 30 марта серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов поборется с представителем Аргентины Франсиско Серундоло (31-я ракетка мира) за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Поединок поставлен вторым запуском на втором по значимости корте, Грэндстэнде и начнётся не ранее 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Франсиско Серундоло в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Хачанова. Это произошло в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада) в прошлом августе, и Карен взял верх в упорной борьбе — 7:6(4), 5:7, 6:3.