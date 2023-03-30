Екатерина Александрова — Петра Квитова: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала Майами
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Сегодня, 30 марта, 18-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова сразится с двукратной чемпионкой Уимблдона, 12-й ракеткой мира чешкой Петрой Квитовой за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Екатерина Александрова – Петра Квитова в четвертьфинале турнира в Майами.
Счёт личных встреч теннисисток — 1-0 в пользу Квитовой. Она обыграла Александрову в третьем круге Australian Open — 2020 (6:1, 6:2). После этого девушки должны были встретиться в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге в том же году, но Петра снялась до матча.
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