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Матч Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами возобновлён после паузы из-за дождя

Матч чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) возобновлён после перерыва из-за дождя.

Напомним, за выход в полуфинал престижных соревнований в Майами Медведев (4) сражается с представителем США Кристофером Юбэнксом (Q, 119-я ракетка мира). До перерыва теннисисты успели разыграть пять геймов, Юбэнкс повёл со счётом 3:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

Отметим, что из-за того, что пауза продлилась более 20 минут, Медведеву и Юбэнксу пришлось повторно разминаться.

Победитель данного матча сыграет либо с Кареном Хачановым (Россия), либо с Франсиско Серундоло (Аргентина).