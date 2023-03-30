Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Матч Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами возобновлён после паузы из-за дождя

Матч Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Майами возобновлён после паузы из-за дождя
Аудио-версия:
Комментарии

Матч чемпиона US Open – 2021, бывшей первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) возобновлён после перерыва из-за дождя.

Напомним, за выход в полуфинал престижных соревнований в Майами Медведев (4) сражается с представителем США Кристофером Юбэнксом (Q, 119-я ракетка мира). До перерыва теннисисты успели разыграть пять геймов, Юбэнкс повёл со счётом 3:2.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Кристофер Юбэнкс — Даниил Медведев в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

Майами (м). 1/4 финала
30 марта 2023, четверг. 20:10 МСК
Кристофер Юбэнкс
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		2  
6 		4  
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что из-за того, что пауза продлилась более 20 минут, Медведеву и Юбэнксу пришлось повторно разминаться.

Победитель данного матча сыграет либо с Кареном Хачановым (Россия), либо с Франсиско Серундоло (Аргентина).

Материалы по теме
Медведев в сете от полуфинала Майами! Хачанов и Александрова готовятся. LIVE!
Live
Медведев в сете от полуфинала Майами! Хачанов и Александрова готовятся. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023