Медведев — в 10-м полуфинале «Мастерса» на харде. Это лучший показатель в туре с 2019 года

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 10-й с 2019 года полуфинал турнира серии «Мастерс», который играется на хардовом покрытии. Это самый высокий показатель в туре (с 2019 года).
Ранее Медведев (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q) в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США). Тем самым Даниил вышел в полуфинал второго «Мастерса» на харде подряд. В Индиан-Уэллсе он дошёл до финала, где проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.
Все полуфиналы «Мастерсов» на харде Даниила Медведева (10):
Индиан-Уэллс — 1 (финал-2023)
Майами — 1 (полуфинал-2023)
Канада — 2 (финал-2019, титул-2021)
Цинциннати — 3 (титул-2019, полуфиналы-2021, 2022)
Шанхай — 1 (титул-2019)
Париж — 2 (титул-2020, финал-2021).
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