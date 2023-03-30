Даниил Медведев впервые в карьере преодолел четвертьфинальную стадию «Мастерса» в Майами

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Ранее его высшим достижением во Флориде были два четвертьфинала.
Это произошло сегодня, 30 марта. В четвертьфинальном матче Медведев (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q). Встреча продлилась 1 час 29 минут (без учёта перерыва из-за дождя). Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Юбэнкса четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
За дебютный выход в финал турнира в Майами Медведев сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 14) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 25).
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