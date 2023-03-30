Карен Хачанов стал соперником Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Майами

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уверенно вышел в полуфинал турнир серии «Мастерс» в Майами (США).

В четвертьфинальном матче Хачанов (14) со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (25). Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Хачанов семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Серундоло два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

За выход в финал престижных соревнований в Майами Хачанов сразится с чемпионом US Open – 2021, бывшей первой ракеткой мира Даниилом Медведевым (4).

Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составил $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас.