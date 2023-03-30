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Анастасия Потапова опубликовала романтичное фото с Александром Шевченко

Анастасия Потапова опубликовала романтичное фото с Александром Шевченко
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26-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях новое совместное фото со 101-й ракеткой мира, соотечественником Александром Шевченко. К фото Потапова добавила эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

Ранее Потапова дошла до четвертьфинала турнира категории WTA-1000 в Майами (США), где в упорной борьбе проиграла третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле со счётом 6:4, 3:6, 5:7. Отметим, что Джессика второй турнир подряд оказывается сильнее россиянки. В Индиан-Уэллсе американка обыграла Потапову со счётом 3:6, 6:4, 7:5 в третьем круге соревнований.

Шевченко начинал турнир серии «Мастерс» в Майами с квалификации, в которой проиграл в первом же матче чилийцу Алехандро Табило со счётом 6:4, 1:6, 4:6.

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