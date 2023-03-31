Стало известно, во сколько начнётся матч Медведева с Хачановым в полуфинале Майами

Организаторы турнира серии «Мастерс» в Майами (США) опубликовали расписание 12-го игрового дня.
В частности, стало известно время начала полуфинального матча, где сразятся чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира Даниил Медведев и серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов. Россияне выйдут на центральный корт первым запуском в 20:00 мск.
Ранее в четвертьфинале Майами Медведев (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q), а Хачанов (14) со счётом 6:3, 6:2 разгромил представителя Аргентины Франсиско Серундоло (25).
Примечательно, что и Медведев, и Хачанов впервые в карьере дошли до такой стадии «Мастерса» в Майами.
Призовой фонд престижного мужского турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
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