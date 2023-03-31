Видеообзор победы Даниила Медведева над Кристофером Юбэнксом в 1/4 финала турнира в Майами

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

В четвертьфинальном матче Медведев (4) со счётом 6:3, 7:5 обыграл 119-ю ракетку мира американца Кристофера Юбэнкса (Q). Встреча продлилась 1 час 29 минут (без учёта перерыва из-за дождя). Медведев девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Юбэнкса четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в финал турнира в Майами Медведев сразится с Кареном Хачановым (Россия, 14).

Медведев выходит в полуфинал второго «Мастерса» подряд. В Индиан-Уэллсе он дошёл до финала, где проиграл первой ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу.