Арина Соболенко снялась с турнира WTA-500 в Чарльстоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2 WTA) сообщила, что снимается с турнира WTA-500 в Чарльстоне, который пройдёт с 1 по 9 апреля в этом американском городе.

«Печально сообщать, что я должна сняться с турнира в Чарльстоне. Я получила травму во время одного из матчей в Майами, так что мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мне очень жаль, что я пропущу турнир. Я с нетерпением ждала возможности вернуться туда и сыграть перед болельщиками», — написал Соболенко в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Соболенко не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинальном матче Соболенко (2) сенсационно проиграла 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте со счётом 4:6, 4:6.