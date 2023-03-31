Арина Соболенко снялась с турнира WTA-500 в Чарльстоне
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2 WTA) сообщила, что снимается с турнира WTA-500 в Чарльстоне, который пройдёт с 1 по 9 апреля в этом американском городе.
«Печально сообщать, что я должна сняться с турнира в Чарльстоне. Я получила травму во время одного из матчей в Майами, так что мне нужно время, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мне очень жаль, что я пропущу турнир. Я с нетерпением ждала возможности вернуться туда и сыграть перед болельщиками», — написал Соболенко в своих социальных сетях.
Напомним, ранее Соболенко не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В четвертьфинальном матче Соболенко (2) сенсационно проиграла 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте со счётом 4:6, 4:6.
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