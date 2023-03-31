Рыбакина обыграла Пегулу и стала первой финалисткой турнира в Майами

Седьмая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно обыграла американку Джессику Пегулу (3-й номер рейтинга WTA) в полуфинальном матче турнира WTA-1000 в Майами (США) со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

Рыбакина выполнила 11 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шестт брейк-пойнтов из 15. Её соперница один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Соперницей Рыбакиной в финале турнира станет победительница противостояния Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.