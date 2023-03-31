Карен Хачанов поднялся в рейтинге АТР на 5 позиций

Российский теннисист Карен Хачанов после победы над представителем Аргентины Франсиско Серундоло (25) в четвертьфинальном матче турнира «Мастерс» в Майами поднимется в рейтинге АТР на 5 позиций и вплотную приблизится к топ-10.

Ещё до встречи в раунде 1/4 финала турнира в Майами российский теннисист занимал 16-ю позицию в рейтинге, но обыграв своего оппонента из Аргентины со счётом 6:3, 6:2, переместился на 11-ю строчку рейтинга. От попадания в заветную десятку Карена Хачанова отделяет лишь одна победа.

В последний раз Хачанов проходил в полуфинальную стадию «Мастерса» в 2019 году в Монреале (Канада). Всего это будет четвёртый полуфинал «Мастерса» в карьере Карена.

За выход в финал престижных соревнований в Майами Хачанов сразится с другим российским теннисистом — Даниилом Медведевым (4).