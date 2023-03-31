Видеообзор победы Карлоса Алькараса над Тейлором Фритцем в 1/4 финала турнира в Майами

Испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Майами (США).

В матче 1/4 финала соревнований Алькарас, защищающий прошлогодний титул, обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца (9-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 19 минут.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.

Следующим соперником Карлоса Алькараса станет итальянский теннисист Янник Синнер, легко победивший в четвертьфинале финского спортсмена Эмиля Руусувуори (6:3, 6:1).

Турнир проходит в Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд мужской части соревнований составляет $ 8,8 млн. В финальном матче прошлого года Алькарас обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда.