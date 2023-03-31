Видеообзор победы Карлоса Алькараса над Тейлором Фритцем в 1/4 финала турнира в Майами
Поделиться
Испанский теннисист Карлос Алькарас (первая ракетка мира) вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Майами (США).
В матче 1/4 финала соревнований Алькарас, защищающий прошлогодний титул, обыграл американского теннисиста Тейлора Фритца (9-я ракетка мира) со счётом 6:4, 6:2. Встреча продлилась 1 час 19 минут.
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.
Следующим соперником Карлоса Алькараса станет итальянский теннисист Янник Синнер, легко победивший в четвертьфинале финского спортсмена Эмиля Руусувуори (6:3, 6:1).
Турнир проходит в Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд мужской части соревнований составляет $ 8,8 млн. В финальном матче прошлого года Алькарас обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда.
Комментарии
- 31 марта 2023
-
10:47
-
10:27
-
10:21
-
10:00
-
09:45
-
09:37
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
06:50
-
03:33
-
03:18
-
02:55
-
02:26
-
02:25
-
01:17
-
00:58
-
00:43
-
00:28
-
00:23
-
00:00
- 30 марта 2023
-
23:48
-
23:41
-
23:31
-
22:40
-
22:25
-
22:07
-
21:09
-
20:43
-
19:58
-
19:39
-
19:35
-
18:22
-
17:45
-
17:00
Партнерский контент