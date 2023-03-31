Видеообзор победы Карена Хачанова над Франсиско Серундоло в матче 1/4 финала Майами

Российский теннисист Карен Хачанов (11 ракетка мира) в четвертьфинальном матче обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (25 ракетка мира) со счётом 6:3, 6:2, и вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Майами.

Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Хачанов семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету Серундоло два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

За выход в финал престижных соревнований в Майами Хачанов сразится с чемпионом US Open – 2021, бывшей первой ракеткой мира Даниилом Медведевым (4).