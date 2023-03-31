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Майами-2023, мужчины: расписание и время начала матчей одиннадцатого игрового дня

Сегодня, 31 марта, в Майами (США) стартует одиннадцатый игровой день теннисного турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами. Расписание одиннадцатого игрового дня

Даниил Медведев (Россия, 5) — Карен Хачанов (Россия, 11) — матч начнётся примерно в 20:00 мск.

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Янник Синнер (Италия, 11) — матч начнётся не раньше 2:00 мск.

Оба матча пройдут на центральном корте Хард Рок Стэдиум на покрытии хард.

Полное расписание доступно здесь.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.