Майами-2023, женщины: расписание и время начала матчей 11-го игрового дня

Сегодня, 31 марта, в Майами (США) стартует 11-й игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание 11-го игрового дня

Петра Квитова (Чехия, 15) — Сорана Кырстя (Румыния) — матч начнётся в 22:00 мск.

Полное расписание доступно здесь.

Напомним, уже известна первая финалистка престижного турнира, которой стала спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина. Её соперница определится сегодня.

Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.