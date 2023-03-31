Майами-2023, женщины: расписание и время начала матчей 11-го игрового дня
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Сегодня, 31 марта, в Майами (США) стартует 11-й игровой день теннисного турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами. Расписание 11-го игрового дня
Петра Квитова (Чехия, 15) — Сорана Кырстя (Румыния) — матч начнётся в 22:00 мск.
Полное расписание доступно здесь.
Напомним, уже известна первая финалистка престижного турнира, которой стала спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина. Её соперница определится сегодня.
Турнир WTA-1000 проходит в американском городе Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек.
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