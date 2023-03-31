Медведев — о травме голеностопа: там был большой синяк, он сильно воспалился

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о травме голеностопа, которую получил во время матче 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с немцем Александром Зверевым.

«На корте прошлая травма меня точно не беспокоит. До сих пор немного болит нога, потому что, наврное, есть небольшое повреждение. Это как синяк. Синяк всегда болит некоторое время. Надеюсь, дальше будет только лучше, но на корте меня это повреждение совершенно не беспокоит. Не знаю, выложу ли когда-нибудь фотографии. Они эффектные — там был большой синяк, он сильно воспалился», — приводит слова Медведева ASAP Sports.

Накануне Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами. На этой стадии турнира спортсмен встретится с соотечественником Кареном Хачановым. Их матч на турнире в Майами начнётся сегодня, 31 марта, ориентировочно в 20:00 мск.