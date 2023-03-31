Дмитриева: Медведев и Хачанов играют в совершенно разном стиле. Матч может быть любопытным

Советская теннисистка, российский комментатор Анна Дмитриева поделилась мнением о предстоящем матче между российскими спортсменами Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым в матче турнира «Мастерс» в Майами.

«Трудно судить об игре Даниила, потому что у него такая манера игры, что не производит больших сомнений с Хачановым. Мне хотелось бы думать, что игра получится примерно равной и достаточно любопытной. Они хорошо знают друг друга.

Даниил и Карен совершенно разных направлений и стилей: мощный и резкий, стремящийся сам выигрывать Хачанов, и изобретательный, строящий игру на защите, находящийся за пять метров от задней линии Медведев. Игра может получиться достаточно любопытной в тактическом варианте.

В последнее время преимущество было у Медведева. Хочется верить, что будет равная и интересная игра», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между Даниилом Медведевым и Кареном Хачановым состоится сегодня в 22:00.