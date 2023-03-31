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Российских и белорусских теннисистов допустят на Уимблдон — 2023

Российских и белорусских теннисистов допустят на Уимблдон — 2023
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Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон, который пройдёт в 2023 году, в нейтральном статусе. При этом спортсмены будут обязаны подписать заявление о нейтралитете.

«Наша позиция по Украине остаётся неизменной. Тем не менее, в прошлом году российские и белорусские теннисисты играли в нейтральном статусе [на других турнирах]. Принимая во внимание эти факты, мы решили, что все российские и белорусские игроки и члены их команд, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации о нейтралитете. Это соответствует указаниям правительства Великобритании. Соблюдение заявлений о нейтралитете будет контролироваться. Также запрещено использовать флаги, символику и другие атрибуты в поддержку России, Беларуси или военных действий на Украине», — говорится в заявлении LTA.

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