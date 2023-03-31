Евгений Кафельников — о допуске россиян на Уимблдон: не было ни малейших сомнений
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Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на решение о допуске российских теннисистов на Уимблдон — 2023 в нейтральном статусе.
«Для меня ожидаемо, что российских теннисистов допустят на Уимблдон. У меня не было ни малейших сомнений, что так и будет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила, что российские и белорусские спортсмены будут допущены на предстоящий Уимблдон в нейтральном статусе и при условии, что они не выражают поддержку военным действиям на Украине. Уимблдон — 2023 пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне.
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