Евгений Кафельников — о допуске россиян на Уимблдон: не было ни малейших сомнений

Олимпийский чемпион, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на решение о допуске российских теннисистов на Уимблдон — 2023 в нейтральном статусе.

«Для меня ожидаемо, что российских теннисистов допустят на Уимблдон. У меня не было ни малейших сомнений, что так и будет», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила, что российские и белорусские спортсмены будут допущены на предстоящий Уимблдон в нейтральном статусе и при условии, что они не выражают поддержку военным действиям на Украине. Уимблдон — 2023 пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне.