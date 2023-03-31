Андрей Ольховский высказался о решении организаторов Уимблдона допустить россиян на турнир
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Российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал решение организаторов престижного теннисного турнира допустить россиян на Уимблдон — 2023 в нейтральном статусе.
«На мой взгляд, хорошее и правильное решение организаторов допустить россиян до участия на Уимблдоне. Его мы и ждали», — рассказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявила о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон, который пройдёт в 2023 году, в нейтральном статусе. При условии, что спортсмены не выражают поддержку военным действиям на Украине, и подпишут заявление о нейтралитете. Уимблдон пройдёт в Лондоне с 3 по 16 июля.
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