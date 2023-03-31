Чесноков: новость о допуске на Уимблдон хорошая, но россияне не должны ничего подписывать

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал решение о допуске российских теннисистов на Уимблдон — 2023 в нейтральном статусе.

«Новость о допуске на Уимбилдон то хорошая, но есть одно «но». Организаторы же хотят, чтобы что-то подписали. Я считаю, что уже подписано всё, что можно. В правилах ATP и WTA всё написано, включая правила матча, поведение игрока и даже интервью: что игрок может говорить, а что — нет. Больше игроки вообще не должны ничего подписывать.

Сейчас потребуют подписать один документ, потом — другой. Эта эпопея началась ещё в прошлом году. Перед каждым сезоном и так подписываются договоры между ATP и турнирами — всё делается заранее. Сейчас все эти декларации уже не совсем вовремя. Всё подписано. Для меня всё просто: вы либо допускаете игроков, которые за полтора года ничего отрицательного в политическом смысле не говорят, либо нет. Вот это «но» — уже совсем другая история», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.