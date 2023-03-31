Видеообзор победы Елены Рыбакиной над Джессикой Пегулой в полуфинале турнира в Майами
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Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в матче 1/2 финала турнира WTA-1000 в Майами (США) с американской спортсменкой Джессикой Пегулой.
Встреча продлилась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:4. Таким образом, Рыбакина вышла в финал соревнований, в котором встретится с победительницей поединка Петра Квитова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).
«Чемпионат» предлагает посмотреть лучшие моменты матча.
Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн. Его действующей победительницей является первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек, которая снялась с нынешнего розыгрыша турнира из-за травмы ребра.
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