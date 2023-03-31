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Президент Беларуси Лукашенко — о проигрыше Соболенко: я ещё с ней буду разбираться

Президент Беларуси Лукашенко — о проигрыше Соболенко: я ещё с ней буду разбираться
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту прокомментировал результат выступления белорусской теннисистки Арины Соболенко на турнире WTA-1000 в Майами.

«Выиграла турнир, Рыбакину победила, помните? Недавно проиграла Рыбакиной в финале, вчера в четвертьфинале кому-то в Майами, или где она там, проиграла. Мы это всё знаем, что молодец Соболенко, она выиграла. А что проиграла шесть двойных ошибок в последней игре и мало попадала даже в корт? Я ещё с ней буду разбираться по этому поводу», — сказал Лукашенко в обращении к белорусскому народу и парламенту.

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США), проиграв 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте со счётом 4:6, 4:6.

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