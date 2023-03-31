Ольховский: Хачанов может оказать сопротивление Медведеву. Будет интересный полуфинал

Российский теннисист, победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился ожиданиями от встречи российских теннисистов Даниила Медведева и Карена Хачанова в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Для всех явным фаворитом является Даниил. Карен сейчас достаточно уверенно играет и может оказать сопротивление. Если Карен будет играть стабильно, то будет интересный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в четвертьфинальном матче Хачанов (14) со счётом 6:3, 6:2 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло (25), а Медведев (4) одержал победу в матче с американцем Кристофером Юбэнксом (Q) со счётом 6:3, 7:5. Встреча Медведева и Хачанова начнётся сегодня, 31 марта, чуть позже 20:00 мск.