Даниил Медведев — Карен Хачанов: текстовая онлайн-трансляция 1/2 финала Miami Open

Сегодня, 31 марта, бывшая первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сыграет с соотечественником, серебряным призёром Олимпиады-2020 Кареном Хачановым в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами. Поединок пройдёт на центральном корте стадиона «Хард Рок Стэдиум» и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Карен Хачанов в полуфинале «Мастерса» в Майами.

Счёт личных встреч — 3-1 в пользу Медведева. Первый матч при этом был сыгран в пятисетовом формате с партиями до четырёх геймов каждая на Молодёжном итоговом турнире ATP в Милане в 2017-м, в рамках группового раунда. Там победу одержал Даниил, а Карен через год взял реванш в полуфинале Кубка Кремля. Затем Медведев победил со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в полуфинале «Мастерса» в Монреале в 2019-м. Последняя встреча была недавно — в четвертьфинале Аделаиды-2023. Там Медведев выиграл со счётом 6:3, 6:3.