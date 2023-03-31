LTA: для участия в Уимблдоне россияне должны будут подписать декларацию нейтральности

Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором сообщила о том, что все российские и белорусские теннисисты, которые выступят в этом году на турнирах под эгидой организации, включая Уимблдон, должны будут подписать декларацию о нейтральности.

Напомним, ранее LTA объявила, что россияне и белорусы будут допущены на предстоящий Уимблдон в нейтральном статусе и при условии, что они не выражают поддержку боевых действий на Украине.

«Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и обслуживающий персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларации нейтральности. Это соответствует указаниям правительства Великобритании и является подходом, который использовался в других видах спорта. Это новое заявление будет действовать на всех мероприятиях LTA с начала сезона травяных кортов в Сурбитоне», — говорится в заявлении.