МИД Украины призвал Великобританию не выдавать визы российским теннисистам
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал пост в социальных сетях, в котором резко раскритиковал решение Британской ассоциации лаун-тенниса (LTA) допустить россиян и белорусов к Уимблдону-2023 в нейтральном статусе.
«Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия СВО?
Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу России и Беларуси. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах», — написал Кулеба.
Некоторые формулировки изменены в соответствии с официальной позицией РФ.
Ранее стало известно, что для участия в турнирах под своей эгидой LTA потребует от россиян и белорусов подписать декларацию нейтральности.
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