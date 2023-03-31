МИД Украины призвал Великобританию не выдавать визы российским теннисистам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал пост в социальных сетях, в котором резко раскритиковал решение Британской ассоциации лаун-тенниса (LTA) допустить россиян и белорусов к Уимблдону-2023 в нейтральном статусе.

«Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия СВО?

Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу России и Беларуси. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах», — написал Кулеба.

Некоторые формулировки изменены в соответствии с официальной позицией РФ.

Ранее стало известно, что для участия в турнирах под своей эгидой LTA потребует от россиян и белорусов подписать декларацию нейтральности.