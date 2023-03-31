«Проблема не в LTA и Уимблдоне, а в том, что их не поддержали». ФТУ — о допуске россиян

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал решение Британской ассоциации лаун-тенниса (LTA) допустить россиян и белорусов к Уимблдону-2023 в нейтральном статусе.
«Конечно, мы об этом сожалеем. Это шаг назад от того, что было сделано в прошлом году, но обстоятельства не изменились. СВО продолжается в том же русле.
Но вполне понятно, что в мире тенниса Уимблдон и LTA показали пример того, что нужно делать, а остальной мир просто не поддержал это. Это и есть самая большая проблема. Самая большая проблема — не Уимблдон и LTA. Самая большая проблема заключается в том, что остальные турниры «Большого шлема» и остальной мир не поддержали.
И они не могут самостоятельно бороться с ATP и WTA, которые за то, чтобы принять происходящее с россиянами и белорусами, выступающими на крупнейших аренах мирового тенниса.
СВО разворачивается полномасштабно, без признаков прекращения в ближайшее время. Так что эти шаги по отмене санкций лишь показывают России и Беларуси, что всё идёт своим чередом, что в принципе неправильно», — приводит слова Зукина «Большой теннис Украины».
- 31 марта 2023
-
21:17
-
20:42
-
20:10
-
19:57
-
18:23
-
17:14
-
17:10
-
16:45
-
16:41
-
15:45
-
15:25
-
15:12
-
14:54
-
14:09
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:47
-
12:22
-
10:47
-
10:27
-
10:21
-
10:00
-
09:45
-
09:37
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
06:50
-
03:33
-
03:18
-
02:55
-
02:26
-
02:25