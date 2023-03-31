«Проблема не в LTA и Уимблдоне, а в том, что их не поддержали». ФТУ — о допуске россиян

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин прокомментировал решение Британской ассоциации лаун-тенниса (LTA) допустить россиян и белорусов к Уимблдону-2023 в нейтральном статусе.

«Конечно, мы об этом сожалеем. Это шаг назад от того, что было сделано в прошлом году, но обстоятельства не изменились. СВО продолжается в том же русле.

Но вполне понятно, что в мире тенниса Уимблдон и LTA показали пример того, что нужно делать, а остальной мир просто не поддержал это. Это и есть самая большая проблема. Самая большая проблема — не Уимблдон и LTA. Самая большая проблема заключается в том, что остальные турниры «Большого шлема» и остальной мир не поддержали.

И они не могут самостоятельно бороться с ATP и WTA, которые за то, чтобы принять происходящее с россиянами и белорусами, выступающими на крупнейших аренах мирового тенниса.

СВО разворачивается полномасштабно, без признаков прекращения в ближайшее время. Так что эти шаги по отмене санкций лишь показывают России и Беларуси, что всё идёт своим чередом, что в принципе неправильно», — приводит слова Зукина «Большой теннис Украины».