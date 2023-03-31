Хачанов сравнял счёт в матче с Медведевым в полуфинале Miami Open
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В эти минуты в Майами (США) проходит полуфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором играют россияне Даниил Медведев (пятая ракетка мира) и Карен Хачанов (16-й номер рейтинга ATP).
Позади два сета, счёт по ним 1-1. Первый выиграл Медведев (7:6 (7:5)), во втором сильнее оказался Хачанов (6:3).
Майами (м). 1/2 финала
31 марта 2023, пятница. 20:15 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
3-й сет
1 : 1
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|2
|3
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|3
|1
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|6
|0
Карен Хачанов
К. Хачанов
Соперником Медведева или Хачанова в финале соревнований станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Их матч пройдёт этой ночью и начнётся не ранее 2:00 мск.
Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
Комментарии
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