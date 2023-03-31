Хачанов сравнял счёт в матче с Медведевым в полуфинале Miami Open

В эти минуты в Майами (США) проходит полуфинальный матч турнира серии «Мастерс», в котором играют россияне Даниил Медведев (пятая ракетка мира) и Карен Хачанов (16-й номер рейтинга ATP).

Позади два сета, счёт по ним 1-1. Первый выиграл Медведев (7:6 (7:5)), во втором сильнее оказался Хачанов (6:3).

Соперником Медведева или Хачанова в финале соревнований станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Их матч пройдёт этой ночью и начнётся не ранее 2:00 мск.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.