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Медведев вышел во второй подряд финал турнира серии «Мастерс»

Медведев вышел во второй подряд финал турнира серии «Мастерс»
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым (16-й номер рейтинга ATP) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами со счётом (7:6 (7:5), 3:6, 6:3).

Таким образом, Медведев вышел во второй подряд финал турнира серии «Мастерс». Напомним, 19 марта россиянин также вышел в главный матч турнира категории ATP-1000 в Индиан-Уэллсе.

Соперником россиянина в финале соревнований станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Их матч пройдёт этой ночью и начнётся не ранее 2:00 мск.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

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