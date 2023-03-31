Медведев — первый игрок с 2006 года с 5+ финалами турниров ATP до начала грунтового сезона

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым (16-й номер рейтинга ATP) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами со счётом (7:6 (7:5), 3:6, 6:3).

Благодаря этой победе Медведев стал первым игроком с 2006 года, который смог выйти в пять и более финалов турниров ATP в году до начала грунтового сезона. Напомним, в этом году россиянин уже играл в финалах в Роттердаме, Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе. Последним, кому удалось аналогичное достижение, был легендарный Роджер Федерер.

Соперником россиянина в финале соревнований станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Их матч пройдёт этой ночью и начнётся не ранее 2:00 мск.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.