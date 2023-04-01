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Сумасшедший розыгрыш Медведева и Хачанова на матч-пойнте в полуфинале Miami Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым (16-й номер рейтинга ATP) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами со счётом (7:6 (7:5), 3:6, 6:3).

При счёте 5:3 в третьем сете, на матч-пойнте Даниила теннисисты выдали впечатляющий розыгрыш, который стал украшением матча:

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Соперником российского теннисиста в финале соревнований станет победитель противостояния Карлос Алькарас (Испания) — Янник Синнер (Италия). Их матч пройдёт этой ночью и начнётся не ранее 2:00 мск.

Соревнования в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.