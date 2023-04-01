Синнер обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Майами

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлас Алькарас уступил итальянцу Яннику Синнеру (11-й номер рейтинга ATP) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Алькарас выполнил пять эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 12. Синнер семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Соперником Синнера в финале станет российский теннисист Даниил Медведев.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.