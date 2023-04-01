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Синнер обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Майами

Синнер обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Майами
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлас Алькарас уступил итальянцу Яннику Синнеру (11-й номер рейтинга ATP) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 3 часа 1 минуту.

Алькарас выполнил пять эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 12. Синнер семь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и использовал шесть брейк-пойнтов из 12.

Соперником Синнера в финале станет российский теннисист Даниил Медведев.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Майами (м). 1/2 финала
01 апреля 2023, суббота. 02:10 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 2
6 4 		6 6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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