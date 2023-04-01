Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в финале турнира в Майами

Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в финале турнира в Майами
Комментарии

Определилась финальная пара турнира серии «Мастерс» в Майами. В решающем матче встретятся российский теннисист Даниил Медведев (5-я ракетка мира) и итальянец Янник Синнер (11-й номер рейтинга).

Даниил Медведев в полуфинальном матче переиграл своего соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Синнер, в свою очередь, во втором полуфинале оказался сильнее первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Финальный матч состоится завтра, 2 апреля. Время игры будет определено позже.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.

Материалы по теме
Медведев сразится за главный приз «Мастерса» в Майами с Синнером! Расписание и сетки
Медведев сразится за главный приз «Мастерса» в Майами с Синнером! Расписание и сетки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023