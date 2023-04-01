Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в финале турнира в Майами
Поделиться
Определилась финальная пара турнира серии «Мастерс» в Майами. В решающем матче встретятся российский теннисист Даниил Медведев (5-я ракетка мира) и итальянец Янник Синнер (11-й номер рейтинга).
Даниил Медведев в полуфинальном матче переиграл своего соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Синнер, в свою очередь, во втором полуфинале оказался сильнее первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.
Финальный матч состоится завтра, 2 апреля. Время игры будет определено позже.
Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
06:26
-
06:00
-
05:29
-
05:16
-
00:48
-
00:35
- 31 марта 2023
-
23:16
-
22:56
-
22:49
-
22:41
-
22:37
-
22:33
-
21:57
-
21:17
-
20:42
-
20:10
-
19:57
-
18:23
-
17:14
-
17:10
-
16:45
-
16:41
-
15:45
-
15:25
-
15:12
-
14:54
-
14:09
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:47
-
12:22
-
10:47
-
10:27
Партнерский контент