Даниил Медведев сыграет с Янником Синнером в финале турнира в Майами

Определилась финальная пара турнира серии «Мастерс» в Майами. В решающем матче встретятся российский теннисист Даниил Медведев (5-я ракетка мира) и итальянец Янник Синнер (11-й номер рейтинга).

Даниил Медведев в полуфинальном матче переиграл своего соотечественника Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Синнер, в свою очередь, во втором полуфинале оказался сильнее первой ракетки мира, испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Финальный матч состоится завтра, 2 апреля. Время игры будет определено позже.

Соревнования турнира серии «Мастерс» в Майами проходят с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд престижного мужского турнира составляет $ 8,8 млн. Его действующим чемпионом является первая ракетка мира Карлос Алькарас.