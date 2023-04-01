Медведев выйдет на 1-е место в Чемпионской гонке ATP по итогам турнира в Майами
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлас Алькарас уступил итальянцу Яннику Синнеру (11-й номер рейтинга ATP) в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 2:6. Теперь российский теннисист Даниил Медведев выйдет на 1-е место в Чемпионской гонке ATP после его ближайшего обновления.
Медведев сместит с первой строчки серба Новака Джоковича, до сих пор лидировавшего в чемпионской гонке. Также стоит отметить, что по предварительным раскладам Янник Синнер отыграет сразу три строчки, поднявшись с седьмого на четвёртое место чемпионской гонки.
Синнер встретится с Даниилом Медведевым в финале турнира в Майами. Матч состоится завтра, 2 апреля. Время игры будет определено позже.
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