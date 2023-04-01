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Даниил Медведев оценил условия допуска россиян на Уимблдон-2023

Даниил Медведев оценил условия допуска россиян на Уимблдон-2023
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал условия допуска россиян на Уимблдон-2023.

Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию нейтральности. Им будет запрещено демонстрировать государственные символы, делать заявления в чью-либо поддержку, а также сотрудничать с госкомпаниями в качестве спонсоров.

«У меня нет российских спонсоров. И я буду играть так же, как мы играли на всех остальных турнирах. С радостью выступлю. Не знаю, как отреагируют зрители, это я контролировать не могу. Но я буду рад там сыграть. Надеюсь, на больших кортах. Надеюсь, будут важные и прекрасные матчи», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в финал турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Отметим, что ранее одним из спонсоров Медведева был российский банк «Тинькофф».

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